テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）は２３日、自動販売機について特集した。飲み物の自販機が２０１４年は２４７万台だったが２０２５年は１９５万の稼働と現在、数が減っていることを報道。一方で念仏を唱える自販機など新しいタイプが登場していることなど魅力と進化を紹介した。スタジオには「自動販売機専門家」として石田健三郎氏がゲスト出演した。石田氏は全国各地の自販機を５００