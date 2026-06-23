紅茶の時間のお供として世界中で愛されるキューカンバーサンド（きゅうりのサンドウィッチ）。イギリス発祥のこのサンドイッチは、食パン・きゅうり・塩があれば自宅で本格的な味わいが楽しめるのが魅力です。今日は味付けのバリエーションが楽しい3つのレシピをご紹介します。 ▼バターの風味がきゅうりを引き立てる「キューカンバーサンド」 きゅうりを千切りにして塩もみし、しっかり水気を絞ったら、溶かしバターを塗ったサ