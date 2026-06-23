アメリカのFRB＝連邦準備制度理事会でおよそ18年半にわたって議長をつとめ、マエストロ＝名指揮者と呼ばれたアラン・グリーンスパン氏が亡くなりました。100歳でした。これはグリーンスパン氏の妻のアメリカのNBCテレビの記者・ミッチェル氏が声明で明らかにしたもので、アラン・グリーンスパン氏は22日、パーキンソン病の合併症により自宅で亡くなりました。100歳でした。グリーンスパン氏はおよそ18年半にわたってFRB議長を務め