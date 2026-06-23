台風7号に加え、新たな熱帯低気圧も発生しています。また梅雨前線の影響を受けている九州では大雨に注意が必要です。非常に強い勢力の台風7号は、木曜日ごろから沖縄地方へ接近し、大荒れとなる見通しです。また、マリアナ諸島付近には新たな熱帯低気圧があり、今後24時間以内に台風へ発達する予想です。一方、きょうは九州付近に梅雨前線が停滞し、活発な雨雲がかかっています。特に今夜からは激しい雨が断続的に降るでしょう。あ