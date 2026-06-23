自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる裏金事件で、政治資金規正法違反の罪に問われている元参議院議員の大野泰正被告に対し、東京地裁は先ほど、罰金60万円を命じる判決を言い渡しました。一連の裏金事件で国会議員だった被告への判決は初めてです。元参議院議員の大野泰正被告（67）は、2018年からの5年間で所属していた自民党の旧安倍派からキックバックされたパーティー券収入、あわせて5100万円あまりを政治資金収支報告