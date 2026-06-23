ウクライナ軍は２２日、ロシア南部ボロネジにあるミサイル用電子部品の製造工場を巡航ミサイルで攻撃したと発表した。地元州知事はＳＮＳで、工場火災が発生し、５人が死亡、数十人が負傷したと明らかにした。ウクライナ軍は最近、露国内の軍事拠点や石油関連施設への攻撃を続け、ロシアへの圧力を強めている。ウクライナ軍によると、この工場で生産される電子部品は、露軍の巡航ミサイル「Ｋｈ１０１」や弾道ミサイル「イス