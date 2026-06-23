MLB機構は23日（日本時間）にメジャーリーグオールスターゲーム（7月15日、フィラデルフィア）のファン投票第2回中間発表を行った。ナ・リ‌ーグのDH部門でエントリーされたドジャース・大谷翔平（31）が両リーグで最多となる231万0735票を獲得した。このままトップを守れば自身初となるMLB全体トップでのオールスター出場となる。大谷は21年から5年連続でファン投票で選出されている。【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本