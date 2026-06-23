藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。6月16日（火）の同番組では、元サッカー日本代表で3児のパパ・内田篤人が、たった3分でできる簡単料理に挑戦した。【映像】モチベ1％でも3分で完成！レンチン豆乳リゾット作りに内田篤人が挑戦今回は、6月4日（木）に開催された番組イベントの模様を公開。朝の部には、以前も番組に出演した内田と相武紗季がスペシャルゲストとして登場した。イベント