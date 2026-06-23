ピーバンドットコムが底堅い。同社は２２日の取引終了後、中期経営計画を発表した。２９年３月期の売上高の目標を３０億１００万円（２６年３月期は２３億１１００万円）、純利益目標は１億８４００万円（同１億６００万円）とした。収益拡大計画を示したことが株価の支援材料となったようだ。２７年３月期は再投資・基盤整備の期間と位置づけ、システム基盤を刷新。２８年３月期以降の成長につなげる。既存顧客接点と取引