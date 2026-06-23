レノバは大幅続伸している。２２日の取引終了後、国内で運用する主要な再生可能エネルギー発電所における５月の売電量を発表した。大規模太陽光が計画比１０．６％増の３５９９万１３０５キロワット時、バイオマスが同９．６％増の２億２１７２万４０８キロワット時、小規模・分散型太陽光が同１４．５％増の１１２６万１３２８キロワット時と計画を大きく上回っており、材料視した買いが集まっている。 なお、大規模