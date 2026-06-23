明治ホールディングスは３日ぶり反発。ＳＭＢＣ日興証券が２２日付で投資評価を「２（中立）」から「１（アウトパフォーム）」へ、目標株価を４２００円から４８００円へ引き上げた。証券会社によると、カカオ安効果の本格化や医薬の安定性向上により、割安感が台頭と指摘。構造改革や資本効率改善とカタリストが豊富であり、その実行力が焦点になるとみている。これが買いの手掛かりとなっている。 出所：MINKAB