ユニオンツールは切削工具の専業メーカーとして抜群の競争力を持つ。プリント配線板ドリル（ＰＣＢドリル）ではグローバルベースで３割超とトップシェアを誇っているが、同商品に世界的なＡＩデータセンター建設ラッシュに伴う旺盛な需要が発現している。ＡＩサーバー基板（多層基板）の穴あけ工程でＰＣＢドリルが必須であり、そうしたなか、同社のドリルへのコー