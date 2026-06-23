午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は５８１、値下がり銘柄数は９１１、変わらずは６４銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、水産・農林、保険、倉庫・運輸など。値下がりで目立つのは情報・通信、鉄鋼、食料など。 出所：MINKABU PRESS