ＢｌｕｅＭｅｍｅは大幅続落している。２２日の取引終了後、今月末が法定提出期限である２６年３月期有価証券報告書について、提出期限の延長申請を検討していると発表しており、嫌気した売りが出ている。同社は過去の事業年度に行った特定の取引先に対する取引について、売り上げの計上時期及び会計処理、仕入取引の会計処理に誤りがあったことが判明しており、特別調査委員会による調査を実施している。調査完了やその後の決算