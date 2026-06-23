世界各国の映画祭で観客賞を受賞した映画『Bob Trevino Likes It（原題）』が、『私たちは、ちょうどいい。』の邦題で9月11日よりヒューマントラストシネマ有楽町、新宿武蔵野館ほかにて全国公開されることが決定した。 参考：“最年少レジスタンス”の命をかけた闘いを描く『真実と反逆』10月16日公開へ 本作は、SNSで疎遠になった父親を探していたリリーが、父と同姓同名のボブ・トレヴィノという見知らぬ男