ＳＭＫが全体軟調相場に逆行し大幅高、売り物薄のなかリバウンド局面に移行している。コネクターやスイッチを主力に手掛ける電子デバイスメーカーで、車載向け需要獲得に傾注するが業績は足もと回復色が鮮明、株主還元にも抜かりなく配当利回りは３％を超えている。 そうしたなか、アクティブ系資産運用ファンドであるｆｕｎｄｎｏｔｅが同社株を買い増す動きにあり、２２日に提出した変更報告書でｆｕｎ