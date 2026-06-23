大腸がんを早期に発見するためには、定期的なスクリーニング検査と、症状が現れた際の精密検査を適切に組み合わせることが重要です。大腸内視鏡検査をはじめ、CTやMRIといった画像検査にはそれぞれ特徴と限界があります。ここでは、各検査方法の有用性と精度、そして検査を受けるうえで知っておきたいポイントについて詳しく解説します。 監修医師：前田 孝文（南流山内視鏡おなかクリニック）【経歴】 2001年3月京都