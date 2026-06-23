開催：2026.6.23 会場：トロピカーナ・フィールド 結果：[レイズ] 1 - 2 [ロイヤルズ] MLBの試合が23日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとロイヤルズが対戦した。 レイズの先発投手はドルー・ラスムセン、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。 2回表、6番 レーン・トーマス 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベース