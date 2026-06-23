開催：2026.6.23 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 5 - 3 [ヤンキース] MLBの試合が23日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとヤンキースが対戦した。 タイガースの先発投手はフラムバー・バルデス、対するヤンキースの先発投手はゲリット・コールで試合は開始した。 2回表、9番 アリ・サンチェス 7球目を打ってレフトへのタイムリーツ