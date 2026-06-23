現地６月22日に開催された北中米ワールドカップのグループＩ第２節で、前回大会準優勝のフランス代表がイラク代表と対戦した。序盤から押し込むフランスは開始14分に先制する。敵陣ペナルティエリア手前の右でボールを受けたエースのキリアン・エムバペが左足を一閃。強烈な一撃は相手GKの手をかすめて、ゴール左に突き刺さった。エムバペは２試合連続ゴールとなった。その後もゲームを支配するなか、40分にはセンターサーク