【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Stray Kidsが、MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブ開催を発表した。 ■Stray Kidsワールドツアー日本公演は7公演で計37万を動員する見込み MUFG STADIUM（国立競技場）でのライブは、今回発表されたワールドツアー『Stray Kids World Tour 』の日本公演として開催される。日本公演は、8月29日・30日のMUFG STADIUM（国立競技場）2日間を皮切りに、9