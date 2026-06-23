【その他の画像・動画等を元記事で観る】 シンガソングライター・ふみのの書き下ろし楽曲「東京」が、7月22日より放送開始となるフジテレビの7月期水10ドラマ『Tokyo middle 30』の主題歌に決定した。 ■「何気ない日々にそっと寄り添える曲になれば嬉しいです」（ふみの） 1月のデビューから間もなく、4月クールで放送された『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日）に続き、2クール