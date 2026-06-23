23日10時現在の日経平均株価は前日比172.13円（-0.24％）安の7万2181.83円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は581、値下がりは911、変わらずは64と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は407.9円の押し下げでＳＢＧ がトップ。以下、村田製 が33.39円、ファストリ が24.14円、イビデン が21.79円、味の素 が17.16円と続いている。 プラス寄与度トップはフジクラ で、日