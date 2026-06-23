2026年6月22日、韓国・租税日報によると、スイスのビジネススクール、国際経営開発研究所（IMD）が発表した世界経済競争力ランキングで韓国がドイツと日本を上回ったとの報道を受け、李在明（イ・ジェミョン）大統領は「国民の血のにじむような努力の結果だ」と評価した。李大統領はX（旧ツイッター）で記事を共有し、「実体経済はもちろん、国家競争力も少しずつ向上している」と投稿した。また、「大韓民国は政治（民主主義）、