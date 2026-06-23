ドジャースの主力選手に負傷者が続出している。22日（日本時間23日）に行われた敵地ターゲットフィールドでのツインズ戦でカイル・タッカー外野手が腰のけいれんで交代。塁上で苦悶の表情を浮かべ、試合途中で退いた。さらに、離脱中のウィル・スミス捕手に代わってマスクを被っているダルトン・ラッシング捕手も脳震とうの検査のため交代。さらなる離脱者に地元メディアから落胆の声が溢れている。 ■