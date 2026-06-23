中国国家移民管理局によれば、今年の6月19日から21日までの端午節連休期間中に、全国の通関検査機関が対応した出入境者数（中国本土と外国および香港、マカオ、台湾地域を往来した人の数）は前年の端午節連休と比べて12.9%増えて、延べ666万7000人に達しました。1日平均では222万2000人でした。出入境者数が最も多かったのは6月20日で、230万8000人に達したとのことです。（提供/CGTN Japanese）