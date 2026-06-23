２２日に放送された日本テレビ系「大悟の芸人領収書」では、かっこいいと言われる芸人たちが集合し「芸人にかっこよさは必要？」と題してトーク。Ｍ−１ファイナリストが満を持して登場し、千鳥・大悟を失笑させた。この日は、女性人気が高いイケメン芸人たちが集合。トップバッターにはＭ−１ファイナリストのさや香・新山が登場した。自ら「ビジュアルの良さはプラスにしかなってないんで」と切り出し、若手時代はファンか