株式会社Genki Global Dining Conceptsは、全国の魚べい・元気寿司で「まぐろ・サーモンフェア」を6月23日から開催する。 フェアでは、程よい脂のりが楽しめる「南まぐろ中とろ」（165円）をはじめ、南まぐろ中とろ・上びんちょう・大切りまぐろを盛り合わせた「まぐろ三昧」（308円）が登場する。 また、ノルウェー産サーモンの5つの部位を一皿で味わえる「ノルウェー産サーモン食べくら