6月23日（火）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今日の天気 今日は1日雨が降る見込みで、まとまった雨となりそうです。広く雨雲がかかっていますので、雨が降り続く見込みです。夜になると前線上の低気圧が進んできて、西から発達した雨雲がかかってきそうです。夜遅くには天草・芦北地方で激しい雨が降る恐れがあります。 今日の最高気温は熊本市で22℃の予想で、雨が降り続