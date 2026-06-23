日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」が２２日に放送された。この日は「まる見え！おっちょこちょいＳＰ」を進行した。「怪しい旅行客ＶＳ税関職員」の話題で、女優・鈴木保奈美は驚がく体験を告白。「税関出たところだったですけど…。イタリアの、たぶんミラノだと思うんですけど。お友達と２人だったので。初めてミラノに着いて、ちょっとドキドキして。そしたら空港の出口で、暇そうに立ってるお兄さんの職員が