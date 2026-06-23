台風7号（メーカラー）は23日午前9時現在、非常に強い勢力でフィリピンの東にあり、1時間に10kmのゆっくりとした速度で北西に進んでいます。中心気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50ｍ、最大瞬間風速は70ｍと、勢力を強めています。 【画像で確認する】進路予想図・台風周辺の雨風・発雷確率・週間天気など あす朝には非常に強い勢力のまま、沖縄の南まで進んでくる見込みです。 また、熱帯低気圧から