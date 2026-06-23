「ツインズ−ドジャース」（２２日、ミネアポリス）ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が三回の守備からベンチに退いた。スタメン捕手が試合序盤でベンチに下がる異常事態だ。球団は試合中に「脳震盪の可能性を排除するため」と発表した。ラッシングはこの日、スタメンマスクをかぶったが初回の守備でファウルチップがマスクを直撃した。直後にふらつくような仕草があり、球団は大事を取って脳震盪の可能性を排除するため