◇W杯北中米大会1次リーグI組イラク0―3フランス（2026年6月22日フィラデルフィア）FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグI組第2戦は22日（日本時間23日）に行われ、イラク（FIFAランク60位）がフランス（同2位）に0―3と敗戦。エースのFWアイメンが前半途中で負傷交代。悪天候により2時間以上も試合が中断するアクシデントにも襲われ開幕2連敗を喫した。10大会ぶり2回目の出場を果たしたイラクだが第1戦はノル