「ツインズ−ドジャース」（２２日、ミネアポリス）ドジャースの大谷翔平投手は三回の第２打席で１０球粘るも投ゴロに倒れた。先頭で迎えた打席。再び右腕・マシューズとの対戦となり、カウント１−１からの３球目をきっちり見極めてバッティングカウントを作った。４球目の９６マイルには手を出さずカウント２−２。ここでタイムをかけて間を取った大谷。５球目のワンバウンドは冷静に見極めてフルカウントに持ち込んだ。