22日、ホワイトハウスの大統領執務室で大統領令に署名するトランプ大統領/Andrew Harnik/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は22日、イランが核兵器を保有するのを防ぐことは長期的な軍事行動が経済にもたらす影響を懸念することよりも重要だとの認識を示した。そうした影響には世界恐慌のリスクも含まれるとした。イランが合意を守らなかった場合には世界的な恐慌を招くリスクを負ってでも同国を攻撃する方針なのかどうか問われ