（CNN）米国のバンス副大統領は22日、イランとの恒久的な戦闘終結の模索に重点を置いた協議を終え、スイスを離れた。21日に行われた米国とイランの協議については「非常に良い1日」だったと総括している。出発に先立ちバンス氏は、イランが核査察官の受け入れに合意したとし、これをイランの「恒久的な非核化」に向けた「第一歩」と評した。一方のイランは査察をめぐる新たな約束はしていないとし、国営イラン通信（IRNA）は、18時