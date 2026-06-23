22日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏が、阪神のドラフト1位・立石正広について言及した。今江氏は「デビューしてから結果も出してホームランも長打も打って、勝負所でヒットも打った。期待通りの結果を出した。今少し苦しみながらやっていますけど、阪神タイガースは強力な野手陣がいながら、しっかり試合に出ながら一つ一ついい経験をして、将来はタイガースを背負って立つような選