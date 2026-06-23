エムバペは通算16ゴールでクローゼに並んだ優勝候補の一角フランス代表が、雨天中断のアクシデントも乗り越えて2連勝を飾った。北中米共催ワールドカップ（W杯）は現地時間6月22日にグループリーグI組の試合が行われ、フランスがイラク代表に3-0で勝利した。米フィラデルフィアで開催されたゲームは、試合前から豪雨があり会場のオープンが延期されていた。試合は予定通りの時刻にキックオフされ、フランスは前半14分に右45度