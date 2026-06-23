カナダ・オンタリオ州チャタム＝ケントの農村部で、ビッグフット(サスカッチ)の目撃情報が相次ぎ、住民が恐怖に陥っている。ここ数週間で目撃情報が殺到しており、4月にはわずか3日間のうちに3件の報告が集中した。 【写真】時速160キロで時間移動？ ビッグフットなのか 「ビッグフット・マッピング・プロジェクト」の創設者であるスコット・トンプキンス氏は、「これほど集中して頻繁に目撃情報が報告されたのは1970年代半