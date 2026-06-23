ドル円相場が1ドル=160円を明確に上抜けた。背景には、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ観測後退によるドル買いに加え、日本の構造的な円売り需要がある。【こちらも】政府為替介入で見えてきた円相場のニューノーマル市場では、4月から5月に実施された政府・日銀による円買い介入を踏まえ、再び為替介入への警戒感が高まっている。■ドル円160円突破で市場は介入を意識ドル円は、FRBの利下げ時期が後ずれするとの見方を