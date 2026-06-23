全館リニューアル中の大丸芦屋店（兵庫県芦屋市船戸町）が8月28日、グランドオープンと決まった。2025年末から2026年2月にかけて9店、6月に1店が新登場したが、8月にも5店が新たに開店する予定。運営する大丸松坂屋百貨店は高級住宅街の芦屋ならではの上質なライフスタイル提案を目指している。【こちらも】神戸市役所の複合商業施設化スタート、三宮と神戸港つなぐにぎわい創出拠点に大丸芦屋店はJR芦屋駅直結の商業施設「モ