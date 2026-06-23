新NISAを始めて、毎月の積立設定を終えた瞬間を思い起こしてみると、どうだろう。なんとなく、これで大丈夫と思ってしまった経験はないだろうか。【こちらも】新NISAで増えた資産、どう使う？初心者が直面する「出口戦略の空白」積立額や投資先の選び方には真剣に向き合うのに、いざお金が必要になったとき、どう使うかを考えている人は意外なほど少ない。積立はあくまで手段であり、本来の目的は、資産を活用することのは