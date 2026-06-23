東京・浅草橋で35年以上の歴史を持つ服飾雑貨メーカー「アンク」が手掛ける、大人のためのブランド「Plus Anq（プラスアンク）」。同ブランドから、夏のお出かけにぴったりの“アームカバー”全5種が登場します！毎日の紫外線や暑さ対策としてはもちろん、夏の定番のびしょ濡れイベントでも役立つ機能性が満載のアイテムです。 Plus Anq（プラスアンク）ディズニーデザイン アームカバー 価格：各3,080円（税込）