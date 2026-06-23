記事ポイント2026年7月4日・5日、道の駅まえばし赤城で「台湾フェア2026」を開催テーマは“夜市”で、台湾グルメ・文化体験・ステージイベントが2日間集結GWに絵付けした台湾ランタンがフードコートを彩り、夜市の雰囲気を演出 道の駅まえばし赤城が、2026年7月4日(土)・5日(日)に「台湾フェア2026」を開催します。今年のメインテーマは“夜市”で、台湾グルメ・文化体験・ステージイベントが集結する2日間です。開催時間は夜