サッカー北中米Ｗ杯を現地観戦！夫の活躍に感激の面持ちで写真をアップした。「あなたが何度も歴史を作るのを見るのは、なんて特権でしょう」と日本時間２３日にインスタグラムを更新したのは、アルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシの妻アントネラ・ロクソさん。アルゼンチンはこの日の１次リーグＪ組第２戦でオーストリアを２―０で下し、２連勝で１次リーグ突破を決めた。前半３８分、左からの折り返しをＦＷメッシが左足