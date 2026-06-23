◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＩ組第２戦フランス３―０イラク（２２日、フィラデルフィア競技場）前回大会準優勝で優勝候補のフランス（ＦＩＦＡランク３位）と同５７位のイラクが対戦し、０―３で敗れて２連敗を喫した。１０大会ぶり２度目の出場となるイラクは、これでＷ杯５戦全敗。悲願のＷ杯初勝ち点獲得はならなかった。フランス相手に守備を固めて臨んだが、前半１４分にＦＷエムバペに先制点を許した。さらに、