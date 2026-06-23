Mリーガー、各プロ団体推薦者が出場する「Mトーナメント2026」予選1stステージM卓の第1試合が6月22日に行われ、石川正明（連盟）が強烈な全ツッパを見せた。現役Mリーガーの2軒リーチに対し、一発で危険牌をノータイムツモ切りしたその男気あふれる姿勢に、多くのファンから反響が寄せられた。【映像】危険牌を何事もなく叩き切る石川正明石川は2001年プロ入りの55歳のベテラン。2025年の第50期王位戦で悲願の初タイトルをゲッ