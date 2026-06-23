世界各国の企業が集まる博覧会が北京で開幕しました。日中関係の緊張が続く中、交流の正常化に向けて日本からも視察が相次いでいます。【映像】「サプライチェーン博覧会」会場の様子尾崎圭朗リポON「今年は『AI特設コーナー』が初めて設置されました。国内外のAIやロボット関連企業が多く出展しています。例えばこちらではマフラーをつけたロボットがいますね。こうしたロボットに会場のいろんなところで出くわします」「サプ