今年3月に創刊40周年を迎えた『アップトゥボーイ』。23日に発売する40周年記念号第5弾の表紙＆巻頭はAKB48が飾る。結成21周年の同グループから、佐藤綺星、秋山由奈、八木愛月、伊藤百花、川村結衣の5人が登場する。このたび、誌面カットが登場した。【誌面カット】すらり美脚も…透明感抜群なAKB48メンバー今回は、5人の持つ多様な魅力を、3つの衣装で切り取った。まずはAKB48のアイコンとも言える制服衣装で圧倒的なアイドル