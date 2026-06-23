ベルギーを公式訪問中の天皇皇后両陛下が、首都ブリュッセルの王宮に到着されました。23日から歓迎式典などの公式行事に臨まれます。【映像】フィリップ国王夫妻の出迎えを受けられる両陛下両陛下は22日、ブリュッセルにある王宮「ラーケン宮」に到着すると、フィリップ国王夫妻の出迎えを受けられました。国王夫妻と握手すると、談笑しながら4人で王宮の中へと歩かれました。両陛下は23日に歓迎式典に臨まれます。夜には国